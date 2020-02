Incidente ad Aulla: morti Andrea Rapallini e la fidanzata Giorgia Gallo

Una giovane coppia di fidanzatini è morta mentre faceva ritorno da una festa di compleanno. Andrea Rapallini e Giorgia Gallo hanno perso la vita in un incidente in località Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla (Massa Carrara).

Andrea Rapallini, 21 anni, abitava a Podenzana (Massa Carrara) ed era alla guida dell’auto. Giorgia Gallo, 20 anni, residente a La Spezia, gli sedeva accanto.

Sull’Alfa Romeo Mito, viaggiavano sui sedili posteriori c’erano altri tre giovani. Gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni di Bolano, trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Portati all’ospedale di La Spezia altri due giovani, uno di Santo Stefano Magra e uno residente anche lui a Bolano, rimasti ferito in modo molto grave. La tragedie è avvenuta in un tratto di strada già teatro di altri incidenti.