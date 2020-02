Festival di Sanremo. Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte

Per la gioia di papà Alessandro vince Leo Gassmann che impone nella categoria Nuove Proposte. In quattro erano approdati in semifinale. La prima sfida ha riguardato Tecla e Marco Sentieri, con la cantante sedicenne che ha prevalso sul rapper. Poi, la seconda semifinale ha visto confrontarsi Leo Gassmann e Fasma. Leo Gassman si è imposto con “Va bene così”, per poi vincere anche la sfida con Tecla.

“Ho provato tanta gioia. Non credo all’odio, perché è mancanza di amore. A tutti è capitato di sentirci sbagliati, una delusione lavorativa e di amicizia. Ascolto Vasco Rossi, Jovanotti, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Luigi Tenco, Brunori Sas, un grande artista, uno dei cantautori vecchio stampo” ha dichiarato il vincitore.

Il trionfatore del Festival di Sanremo – Nuove Proposte aveva partecipato a X Factor. “Nel lavoro cerco il miglioramento ogni giorno, mi fa star bene, mi fa sentire vivo. X Factor per me è stata una scuola, stare in mezzo agli artisti è stato un onore. Ho acquisito più sicurezza in me stesso, ho utilizzato il tempo necessario per lavorare e per capire cosa fossi”. Nipote di Vittorio, figlio di Alessandro, Leo Gassmann ha tra i parenti famosi anche un trisavolo illustro. Si tratta di Leopold, compositore settecentesco e maestro presso la corte asburgica che ebbe fra i suoi allievi anche Mozart e Salieri. “Lo abbiamo scoperto di recente facendo delle ricerche. Le sue opere sono rappresentate ancora oggi. Più che la recitazione che è una cosa che hai o che non hai, è la musica che mi ha sempre fatto stare bene”.