Cinema mondiale in lutto. E’ morto il decano degli attori hollywoodiani, il più anziano di tutti, capostipite di una dinastia. Kirk Douglas, padre di Michael, è tornato alla casa del Padre a 103 anni. Era malato da tempo e non si vedeva più da aprile.

E’ morto con Kirk Douglas l’uomo senza paura di quasi 90 film, un metro e 80 della Hollywood dei sogni. Douglas, con i suoi caratteri ambiziosi e tormentati, è l’esempio classico del self made actor, ha servito a tavola per mantenersi agli studi; ha lottato, non solo metaforicamente, prima di affrontare lo show business, cominciando dalla radio e dal teatro (se ne sentiranno gli echi in “Il lutto si addice ad Elettra” di O’Neill e “Zoo di vetro di Williams.

All’anagrafe risultava Issur Danielovitch Demsky, nato ad Amsterdam (New York) il 9 dicembre 1916 da una famiglia poverissima di emigrati ebrei russi, in cui il papà straccivendolo doveva sfamare 7 figli. Il peso delle origini gli ha fatto inaugurare, nel secondo tempo della sua vita, il lavoro creativo dello scrittore, con un libro di memorie e altri romanzi. Nei libri trasferisce giusti dubbi, rivendicando le mezze tinte di alcuni suoi personaggi non sempre senza macchia e senza paura. Rivendica impegni sociali, ideologici ed ecologici contro la guerra e i razzismi di ogni ordine e grado.