Analisi SEO del sito web: come farla e a cosa serve

Se hai un sito internet o una pagina web con cui svolgi un’attività online, probabilmente ti sarai chiesto più di una volta, come mai immettendo all’interno del campo di ricerca le parole chiave dei temi che tratti all’interno del tuo sito, Google non fa apparire la tua pagina web in cima alla lista delle ricerche. Cosa vuol dire? Il problema risiede nella struttura del sito internet, che non rispetta i criteri di ottimizzazione secondo i motori di ricerca. Qui entra in gioco l’analisi SEO del sito web, che ti farà scoprire in che posizione si trova il tuo sito internet rispetto alle frasi che immetti nel campo di ricerca, e ti aiuterà a migliorare il posizionamento per essere trovato con più facilità dai potenziali clienti.

Cos’è il SEO: l’importanza dell’algoritmo di Google per il posizionamento del sito

Il motore di ricerca di Google funziona in un modo molto particolare, e premia con un posizionamento migliore, in fase di ricerca, solo quei siti internet che rispettano questi criteri, chiamati con l’acronimo SEO. Il SEO è il Search Engine Optimization, ovvero l’insieme dei criteri fondamentali che il proprio sito internet deve avere per ambire ad arrivare primo su Google. L’algoritmo di Google ha bisogno di un’architettura ordinata del sito internet, senza errori di apertura delle pagine, o pagine non trovate, e testi scritti in un modo bene preciso, con il rispetto e l’utilizzo di formattazione HTML e keyword specifiche che aiutino nella ricerca. L’insieme di tutte queste attività, forma il SEO, di importanza primaria per far sì che i motori di ricerca trovino il tuo sito internet e lo mettano in cima alla lista delle ricerche. D’altronde sarebbe uno spreco di lavoro se i clienti non possono trovare il tuo sito con facilità. Sono tante le persone che impiegano tempo e soldi per creare contenuti e servizi innovativi ed originali, all’interno di internet, ma se questi siti non verranno mai raggiunti dai potenziali clienti, si sprecheranno tante risorse economiche inutilmente. Questo è il motivo per cui l’algoritmo di Google, per il SEO, deve essere importante, tanto quanto il lettore reale; la composizione dei testi del tuo sito internet e della struttura, devono rispettare entrambi gli aspetti.

Analisi SEO di un sito web: come farla

In ottica SEO, per effettuare una corretta analisi, si deve scoprire se l’indicizzazione della pagina internet è ottimale, e se il sito internet funziona correttamente. Le analisi da fare sono due:

Struttura e composizione del sito internet: si intende l’architettura del sito, la sua velocità, il suo funzionamento, la sua interfaccia e le pagine presenti all’interno;

Struttura dei testi scritti all’interno del sito internet: ugualmente importante è la composizione degli articoli e dei contenuti scritti all’interno della pagina web.

Le analisi mirano a capire qual è il reale posizionamento del sito internet, e come riuscire a migliorarlo in chiave SEO.

Come scoprire se il proprio sito internet è in cima alla lista delle ricerche di Google?

La prima cosa da fare, nell’analisi SEO di un sito web, è la ricerca del posizionamento reale della propria pagina internet. Attraverso uno strumento molto utilizzato dagli esperti del settore, ma anche da chi ama il fai da te, si può trovare con estrema semplicità la posizione del proprio sito internet: con la tool Serps Rank Checker, sarai in grado di controllare in modo esatto la posizione del tuo sito internet. Probabilmente ti starai chiedendo, ma non lo posso fare anche cercando su Google le parole chiave e vedendo in che posizione è il mio sito? No, non sarebbe corretto. Intanto, cercare la posizione del proprio sito internet vorrebbe dire scorrere le pagine di ricerca finché non si trova, e sarebbe quasi infattibile, ma il motivo principale risiede nel fatto che l’algoritmo di Google conosce i comportamenti degli utenti, quindi rispetto alla ricerca di ogni persona i risultati cambiano. Con Serps Rank Checker si agisce dall’esterno, ed immettendo le parole chiave, il software troverà, come se fosse un utente generico, il posizionamento del tuo sito in pochi minuti.

Trucchi e consigli per fare una corretta analisi SEO del sito web

Trovare la reale posizione del sito internet è il primo passo; da qui si capirà se attuando alcune operazioni SEO, si riuscirà a migliorare il posizionamento con l’immissione delle stesse parole chiave. Per continuare l’analisi e apportare migliorie al proprio sito, bisogna prendere alcuni consigli.

1) Il primo consiglio è effettuare l’analisi dello “stato di salute” della propria pagina internet, attraverso Google Search Console (il vecchio Webmaster Tool), che permette di scoprire se si sono commessi errori nella composizione e nella struttura, in fase di creazione del sito internet. Questo programma aiuta a correggere gli errori di visualizzazione delle pagine o quando queste non vengo aperte correttamente; quando accade, l’algoritmo di Google non valuta positivamente questi errori. Con applicazioni di questo tipo, o con l’uso di WordPress, potente programma Open Source (che permette la creazione di siti internet, tramite l’uso agevolato di temi e plugin molto interessanti) si può migliorare anche la formattazione HTML del sito, anch’essa di estrema importanza in ottica SEO.

2) Altro fattore determinante è la velocità di connessione di caricamento delle pagine. Attraverso Gtmetrix.com, potrai fare un’analisi della velocità di caricamento, per scoprire se va migliorata o meno, poiché se le pagine sono lente da caricare, Google posizionerà il sito internet in basso.

3) Migliorare la struttura e la composizione dei testi scritti e degli articoli presenti sul sito internet in chiave SEO. Per fare questo bisogna creare dei testi ordinati, che rispettino la formattazione HTML, usino elenchi puntati, le keyword principali e secondarie, ed i link per il linkbuilding, fondamentali per l’ottimizzazione SEO.

Una volta fatta l’analisi, si può iniziare a lavorare su questi aspetti, così da vedere, tramite ricerca con Serps Rank Checker, se il posizionamento del sito internet è migliorato. Se si lavora bene, i risultati saranno eccezionali, ed il proprio sito internet potrà ambire a scalare le classifiche dei motori di ricerca.