Cagliari. Bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli

E’ stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli relativi al territorio comunale di Cagliari. Le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno a far data dalla pubblicazione del bando e fino al 30 novembre 2020.

Destinatari coloro che, oltre a possedere i requisiti indicati nell’avviso, siano in possesso di una intimazione di sfratto con citazione per la convalida emessa a decorrere dal 1 febbraio 2019. Il bando è scaricabile dal link presente sul portale civico www.comune.cagliari.it.

Sempre sul sito della rete civica sono disponibili tutti i dettagli e le informazioni. In alternativa è possibile rivolgersi presso gli uffici comunali preposti.