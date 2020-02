Busto Garolfo. Il Coro Divertimento Vocale in concerto per Hakuna Matata

La musica sostiene i “costruttori di futuro”. L’associazione Hakuna Matata, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il Circolo Culturale e Ricreativo della banca, organizza il concerto del Coro Divertimento Vocale sabato 8 febbraio nell’auditorium Don Besana di via Manzoni 50 a Busto Garolfo (MI). Il tradizionale appuntamento in musica per rilanciare e sostenere l’attività dell’associazione bustese si impreziosisce quest’anno di una delle realtà canore più sorprendenti che proprio l’anno scorso ha trovato la ribalta nazionale (e non solo) grazie alla partecipazione alla trasmissione tv Italia’s Got Talent, arrivando in finale. Per Hakuna Matata è un’importante occasione che arriva a 15 anni dall’avvio delle attività e a un anno esatto di distanza dal ricevimento del premio milanese Panettone D’Oro, riconoscimento speciale che viene dato per virtù civili.

“Nella nostra attività cerchiamo di aiutare i ragazzi a fare i compiti offendo loro uno spazio dove potersi confrontare, dove parlare delle loro problematiche e riuscire poi a ad avere dei piccoli strumenti per affrontare le difficoltà che si possono incontrare a livello adolescenziale», ricorda la presidente di Hakuna Matata, Carmen Zocche. Dalla scuola però, l’azione si estende alla vita di tutti i giorni attraverso iniziative mirate – come cineforum, attività ludiche, mostre – per dare ai ragazzi un ambiente dove poter crescere. «Abbiamo una cinquantina di giovani, dagli 11 ai 18 anni, alcuni dislessici o con difficoltà di apprendimento, ai quali vengono affiancati degli educatori in un rapporto quasi uno a uno. Questo per permettere un’azione il più possibile incisiva per la loro crescita. Oggi è indispensabile investire sui giovani, sulla loro educazione e sulla loro formazione». Ed è per questo che nel percorso vengono coinvolti anche i genitori e le scuole. «Ci sentiamo un po’ costruttori di futuro; un futuro che possa essere fiondato su valori”.

Al fianco di Hakuna Matata, si è posta da alcuni anni la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, non solamente in occasione del concerto, ma anche nel sostegno dell’attività quotidiana. “Crediamo nell’azione che l’associazione sta portando avanti con risultati evidenti e riconosciuti perché crediamo nei giovani e nella necessità di investire su loro per la crescita del nostro territorio”, osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. “Anche la proposta musicale è un’occasione per porre l’accento su questi aspetti che hanno bisogno dell’attenzione di tutti”.

Sabato 8 febbraio, il Coro Divertimento Vocale si presenterà nell’auditorium Don Besana con un’ottantina di coristi e la sua band per eseguire brani di ogni epoca e di ogni genere, sempre con quell’esplosione di energia che rende la formazione di Gallarate diretta dal maestro Carlo Morandi unica. Nel repertorio presentato non mancherà il “temporale”, esecuzione che aprì le porte di Italia’s Got Talent al Coro Divertimento Vocale e che l’ha reso famoso.

L’ingresso è con prenotazione obbligatoria del posto; inizio alle 21.