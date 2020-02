Torna in voga il rock d’autore anni 70

È uscito a Gennaio 2020, Bad Woman il primo singolo di Pol Paxx. Il brano rappresenta il riscatto della donna nei confronti dell’uomo che tenta di prevaricarla tramite la sudditanza psicologica, indossando una maschera che nasconde la sua realtà interiore… per poterla così ingannare, peraltro senza riuscirci.

Protagoniste sono le Stone Angels, gruppo rock femminile, al loro esordio sulla scena musicale.

Biografia

Pol Paxx è un rocker storico del panorama underground italiano.

Songwriter, bassista, chitarrista e vocalist ha militato in diverse band a partire dagli anni 70.

Ha vissuto un momento di notorietà alla fine degli 80 con il power trio dei Macho Camacho, che giunsero a calcare le scene della Rai TV, trasmessi dalle radio FM più prestigiose e recensiti sulle pagine della stampa nazionale di settore.

Il progetto solista di Pol Paxx nasce per dare nuova linfa vitale alla propria passione musicale, e fonde insieme i generi più amati dall’Artista: rock in stile seventies, con il groove e la psichedelia che tracciano la strada per una nuova storia ancora tutta da scrivere.