Collegamenti da e per gli aeroporti di Roma: quali sono le opzioni disponibili?

Roma come è noto è una città estremamente complessa, infatti muoversi all’interno della capitale non è così semplice e agevole. In particolare sono presenti due aeroporti, il Leonardo da Vinci di Fiumicino e lo scalo di Ciampino, entrambi raggiungibili in diversi modi a seconda delle proprie esigenze. Ecco quali sono le opzioni disponibili per i trasferimenti da e verso gli aeroporti romani.

Il servizio di taxi privato per gli aeroporti di Roma

Un modo comodo e pratico per arrivare in centro a Roma è senza dubbio il servizio di taxi privato, una soluzione con cui è possibile risparmiare tempo e raggiungere rapidamente qualsiasi zona della città, sia dall’aeroporto di Fiumicino che dallo scalo di Ciampino. Ad esempio portali come Taxileader.net propongono una piattaforma online per la prenotazione di un taxi privato a Roma, in questo modo si puòrichiedere il mezzo online e trovarlo ad attendere al proprio arrivo in aeroporto, usufruendo di una tariffa fissa senza sorprese.

Inoltre al momento della prenotazione è possibile scegliere tra un’ampia varietà di soluzioni, con veicoli tradizionali o mezzi con capacità fino a 8 passeggeri. Il servizio è in grado di offrire costi competitivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e autisti professionisti e certificati. Inoltre con un taxi privato non bisogna aspettare che sia disponibile una vettura, in quanto basta indicare l’orario di arrivo al momento della richiesta e l’autista aspetterà all’uscita del terminal, gestendo tutta la prenotazione online in maniera davvero semplice.

Collegamenti tra gli aeroporti romani e il centro in treno

Se il volo prevede l’atterraggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicinoè possibile scegliere di proseguire anche in treno, infatti il principale scalo della capitale è servito dal Leonardo Express. Si tratta del collegamento diretto con le stazioni di Roma Termini e Tiburtina, dalle quali continuare con la metropolitana oppure prendendo un autobus. Il tragitto dura all’incirca 30 minuti, con un costo del biglietto di 14 euro e una frequenza di 15 minuti.

Se invece l’aeroporto di arrivo è quello di Ciampino, in questo caso si può optare per l’autobus della compagnia Atral che effettua il collegamento con la stazione ferroviaria di Ciampino. Dopodiché basta prendere un treno regionale per raggiungere la stazione Termini in circa 15 minuti. I biglietti possono essere comprati online oppure direttamente presso la biglietteria della stazione, con un prezzo di appena pochi euro per la tratta e una frequenza dai 12 ai 15 minuti circa.

Trasferimenti da e per gli aeroporti di Roma in autobus

Ovviamente è possibile utilizzare gli autobus, sebbene non si tratti della soluzione più confortevole e veloce, per arrivare in centro a Roma sia dall’aeroporto di Ciampino che da quello di Fiumicino. Nel primo caso sono presenti i mezzi dell’Atral, con un prezzo di 3,90 euro e fermata presso la stazione Termini, altrimenti è possibile optare per i servizi privati di Schiaffini e Terravision. Le compagnie effettuano il collegamento tra l’aeroporto d Ciampino e Termini, con un costo di circa 5 euro e partenze ogni 40/60 minuti.

Senza dubbio l’autobus non è l’opzione migliore per raggiungere il centro di Roma dallo scalo di Fiumicino, a causa della frequenza e della durata del tragitto, il quale a seconda delle condizioni del traffico e della destinazione può superare i 90 minuti. Le società che effettuano il collegamento sono Cotral, con partenza presso il terminal 2 e fermate a Termini, Tiburtina, Magliana e Cornelia, oppure aziende private come Schiaffini, TAM e Terravision con prezzi fino a 6 euro sola andata e trasferimento verso la stazione Termini eOstiense.

Taxi comuni aeroporti romani: quali sono le tariffe fisse?

Quando si arriva in aereo presso uno dei due aeroporti di Roma, una delle soluzioni disponibili per raggiungere la destinazione finale è il taxi comune, prendendo una delle vetture senza prenotazione che si trovano subito dopo l’uscita del terminal. In entrambi gli scali romani vengono applicate tariffe fisse che dipendono dal luogo di arrivo, con prezzi che ad esempio dall’aeroporto di Roma Fiumicino sono di 48 euro per la stazione Termini, 55 euro quella di Tiburtina e 30 euro per l’area di Parco dei Medici.

Dallo scalo di Ciampino invece le principali tariffe fisse applicate dal servizio taxi sono 30 euro per Termini e Ostiense, 35 euro per raggiungere la stazione Tiburtina e 50 euro per il collegamento verso l’aeroporto di Fiumicino. Ovviamente il Comune di Roma può cambiare i prezzi in qualsiasi momento, infatti è l’amministrazione comunale a indicare le tariffe, le quali sono complete di qualsiasi tipo di supplemento o costo accessorio. Per evitare qualsiasi malinteso è importante controllare sempre che si tratti di un taxi certificato, verificando la presenza della licenza all’interno della vettura.