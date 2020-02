Cesenatico in lacrime: Mattia Fraschini è morto, trovato il corpo

La tristezza ha preso il posto della speranza a Cesanatico. Mattia Fraschini è morto. Il corpo dell’italiano di 24 anni è stato trovato dalle autorità australiane.

Mattia disperso in Australia da alcuni giorni sulle Blue Mountains. La notizia del ritrovamento del corpo arriva dalla Polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud in uno scarno comunicato pubblicato sul sito delle Forze dell’Ordine australiane. Le Blue Mountains sono una popolare meta per gli escursionisti.

Il cadavere è stato localizzato presso Baltzer Lookout, nei dintorni di Blackheath, dove era stato visto per l’ultima volta mentre si accingeva a un’escursione solitaria. Sono in corso le operazioni per il recupero del corpo di Mattia.