Cesenatico in apprensione: da giorni nessuna notizia di Mattia Fiaschini

Mattia Fiaschini, 24 anni, residente a Cesenatico, diplomato al liceo scientifico Enzo Ferrari, da un anno vive a Sydney dove lavora come cameriere e barman. Anche in Australia, Mattia ha mantenuto viva la sua forte passione per l’escursionismo e la natura. Il ventenne è un trekker esperto, con tante scalate impegnative e importanti a livello internazionale effettuate. Aveva deciso di tornare sulle Blue Mountains, catena montuosa a ovest di Sydney.

Fiaschini è partito da solo. Dopo i primi sms al padre, da mercoledì il giovane non ha più dato notizie di sé. Quando giovedì non si è presentato al lavoro, è scattato l’allarme e subito le ricerche.

Subito si è attivata la Polizia del New South Wales. Su Facebook il corpo di polizia ha diffuso l’ultima immagine disponibile di Mattia, ripreso da telecamere di sorveglianza il 29 gennaio mentre lascia la stazione ferroviaria di Blackheath, porta di ingresso a Blue Mountains. Indossa shorts e cappellino da baseball neri, una t-shirt grigia, zainetto e scarpe da trekking leggero. Ha un tatuaggio di Darth Vader, personaggio di Stars Wars, sull’avambraccio destro.

La polizia locale è in pensiero per la salute del ragazzo e invita “con urgenza” chiunque sia in possesso di informazioni a condividerle. Il timore è che Mattia possa essersi infortunato percorrendo uno dei sentieri della catena montuosa. Il rischio maggiore è quello della disidratazione, date le temperature del momento che nell’area sfiorano anche massime di 34 gradi. A Cesenatico è tanta l’apprensione per la sorte di Mattia.