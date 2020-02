Nuovo singolo di Alisia Jalsy

La cantautrice Alisia Jalsy lancia il suo quarto singolo dal titolo “Tram”. Come nel 2017 sul palco di IGT mostra di avere la stoffa per diventare “il talento” che tutti si aspettano. Scrive TRAM appena diciottenne quando subito dopo il diploma ogni ragazzo si pone delle domande “adesso cosa farò”…i dubbi e le perplessità non mancano ma non appena sta per fare l’immatricolazione in psicologia decide di mollare tutto e inseguire il suo sogno.

Palermo non le fornisce spazio al conservatorio perché sfornita di un corso di composizione pop quindi costretta ad allontanarsi parte per Pescara e finalmente li può cominciare ad esplorare il mondo della musica a 360 gradi. Tram non è altro che una problematica all’ordine del giorno, parla di uno spaccato della condizione giovanile al sud. Il videoclip girato interamente a Palermo, città del cuore di Alisia, rispecchia grazie al video maker Frank Falletta tutto ciò che il testo vuole trasmettere. Dunque Tram rispetto ai precedenti brani è meditativo.

L’arrangiamento con suoni Indie/pop è stato realizzato in collaborazione con Simon Empler, suo prof dei tempi in cui frequentò il TMF al cet di Mogol. Sentiremo parlare molto di questa giovane cantautrice anche se la musica, oggi, riguardo il buon cantautorato sembra difficilmente mettere le virgolette sulle scrivanie degli addetti ai lavori.

Guarda il video