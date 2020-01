Milano capitale sport da combattimento con Petrosyan

PetrosyanMania Gold Edition il gala di sport da combattimento torna a Milano all’Allianz Cloud. L’evento, l’unica occasione per vedere Giorgio Petrosyan combattere in Italia, si svolgerà domani, sabato 1 febbraio, ed è stato presentato a Palazzo Lombardia dall’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi.

“Per il terzo anno consecutivo ospitiamo la presentazione ufficiale del PetrosyanMania Gold Edition un evento internazionale – ha spiegato Martina Cambiaghi – diventato un vero e proprio appuntamento cult per gli appassionati degli sport da combattimento. La novità 2020 del gala è legato alla location: finalmente torna nella sua casa naturale all’Allianz Cloud, il ristrutturato Palalido di Milano. Ringrazio Armen e Giorgio Petrosyan e la loro società sportiva per l’instancabile lavoro sociale che portano avanti quotidianamente con i ragazzi allontanandoli da facili distrazioni e avvicinandoli ad un mondo sportivo che insegna regole, disciplina e impegno”.

Con 17 incontri nazionali ed internazionali di kickboxing, muay thai, mma (arti marziali miste) e il grappling (sport di lotta) questa edizione del PetrosyanMania Gold Edition è, per tutti gli appassionati, l’evento sportivo del 2020. Giorgio Petrosyan reduce dalla vittoria del One featherweight kickboxing world gran prix championship, il campionato mondiale di kickboxing categoria pesi piuma dove si è confermato il più forte kickboxer di tutti i tempi, difenderà per la seconda volta il suo titolo mondiale Iska, l’associazione internazionale dello sport del karate categoria meno 70 chilogrammi, contro l’atleta francese Gaetan Dambo, in un match sulla lunghezza delle 5 riprese per 3 minuti.