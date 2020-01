Dead brother: il nuovo video di Love Ghost

Dead brother è un brano che espone senza mezzi termini un sogno ricorrente dell’uccisione di un fratello come delitto passionale. Il videoclip è abbastanza esplicito, contornato da scenari macabri e sanguinari, racconta una storia. Sembra quasi di guardare un film horror ma nonostante tutto è accattivante e il suo sound rock ed anche per certi versi sperimentale appassiona.

Un band che sembra essere in alto per qualità e che nonostante l’esiguo canale youtube numera milioni di visualizzazioni in tutti video pubblicati. Su spotify ci sono ascolti da paura, insomma un gruppo le cui potenzialità sono di quelle che facilmente possono arrivare in vetta alle classifiche internazionali.

I loro video stupiscono e questo ancor di più. Video girato dall’operatore di telecamera di Rob Zombie, Hassan Abdul-Wahid. Video prodotto da Danny Sabre (Marilyn Manson, Black Sabbath. Colonna sonora di Blade, ecc.)

Love Ghost ha vinto numerosi premi tra cui Best Alternative Rock Band (Hollywood Music in Media Award), The Jean Luc Goddard Award e premi in oltre 30 festival cinematografici in tutto il mondo per i loro video musicali.

video link: https://www.youtube.com/watch?v=j_QFrCiofLI