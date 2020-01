Cerca qualcosa che racconti la tua unicità

Conferire carattere personale, adattare all’aspetto, al carattere, all’attività, alle esigenze o necessità, ai gusti di una persona, ciò che altrimenti sarebbe comune o standardizzato. È questa la definizione di ‘personalizzazione’, quella che cerca chi non si accontenta delle scelte degli altri e vuole che si percepisca il proprio tocco in tutto quello che lo circonda.

Quando si parla di caratterizzare un ambiente si pensa sempre all’aspetto estetico degli accessori e dei complementi d’arredo, alla rappresentazione della personalità del padrone di casa da un punto di vista visivo. Raramente ci si sofferma sulla storia di questi oggetti, su quello che hanno da raccontare, magari proprio attraverso le parole del proprietario che le rivela agli ospiti durante una cena: da dove vengono, di quale materiali sono fatte, come sono state lavorate, ecc.

È un modo di fissare qualcosa di sé nei particolari dettagli di quegli oggetti. La tendenza al minimalismo degli ultimi anni non sembra tanto il bisogno della semplicità, ma la difficoltà di esprimersi, di comunicare, agli altri ma anche a se stessi.

Negli ambienti moderni, lineari e geometrici, serve qualcosa che crei una connessione con la parte non convenzionale, quella a cui fai appello quando ti guardi dentro nel profondo, quando devi decidere con le emozioni, e non con la testa.

Per raccontanti, scegli oggetti non convenzionali con cui caratterizzare la tua casa, non puoi usare qualcosa di standard. Pochi complementi d’arredo, ma selezionati e studiati, conosciuti oltre le apparenze, e unici se possibile, come te.

Gli Unconventional Frame Opera (UFO) sono diversi uno dall’altro. Sono sculture metalliche ottenute fissando le naturali e casuali corse del metallo, allo stato liquido, sulla superficie del pavimento, secondo il gusto e la maestria di chi crea questa colata di alluminio.

UFO nasce da una storia di famiglia, da un’abilità artigiana che si è tramandata di padre in figlio, da un percorso che passa attraverso la produzione di serie, il disordine creativo e la trama, fissata per sempre in un’istante scelto dalla natura.

Scegliere UFO per arredare la tua casa, arricchisce la narrazione personale con qualcosa di irripetibile e non convenzionale.