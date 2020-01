Palcoscenico di “sfida all’ultima ricetta” con Bruno Euronics ed Elettrolux

Tecnologie intuitive e facili da usare al fianco dei quattro finalisti che si sfideranno in presenza dello chef Ernst Knam (nella foto), venerdì 31 gennaio presso “Le Zagare”.

Fornelli incandescenti e menù alla mano per il concorso “Sfida all’ultima ricetta”, la sensazionale gara culinaria promossa in esclusiva assoluta da Bruno Euronics insieme a Electrolux, leader globale nel settore degli elettrodomestici, che andrà in scena con lo chef Ernst Knam il prossimo 31 gennaio, dalle ore 17:30 fino alle 20:00, presso il centro commerciale Le Zagare di San Giovanni la Punta.

Un mese di competizioni in tutta la Sicilia all’insegna del gusto e della creatività, si è concluso con la selezione di solo quattro finalisti che avranno l’onore di partecipare alla sfida finale sotto l’occhio attento dello “Chef Ambassador”, che dovrà giudicare i piatti. I concorrenti si cimenteranno dal vivo in 60 minuti, nella preparazione della loro ricetta “speciale”, impiattamento incluso, utilizzando le tecnologie intuitive degli elettrodomestici Electrolux. Il nuovo forno multifunzione SteamBoost EOB 7S01 X, infatti, con 17 funzioni cottura di cui ben quattro a vapore, assicura risultati sorprendenti per cibi morbidi dentro e croccanti fuori. L’innovativa termosonda FoodProbe, inoltre, permette di “dialogare” con il forno monitorando con assoluta precisione il grado di cottura direttamente al cuore degli alimenti. Per una maggiore flessibilità, precisione e rapidità, il piano a induzione LIV63443 consente di cucinare più ingredienti contemporaneamente grazie alla funzione Bridge che collega due diverse zone cottura Infinite in un’unica più ampia, dando la possibilità di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Gli sfidanti avranno a disposizione anche due piccoli elettrodomestici dalle elevate performance: la Kitchen Machine Assistent® EKM4100 impastatrice multifunzione e il frullatore a immersione ESTM6000 Creative Collection.

A fare da cornice privilegiata dell’evento, la galleria de Le Zagare, che per un intero pomeriggio si trasformerà in una cucina a cielo aperto, diffondendo nell’aria le prelibatezze preparate dagli chef, tra salse, creme, vellutate e bagne. Inoltre, Ruggero Sardo, invitato dal centro commerciale, condurrà il rush finale, coinvolgendo con la sua professionalità e simpatia il pubblico presente.

Venerdì in mostra le abilità culinarie e la creatività degli sfidanti, e solo chi riuscirà a stupire e conquistare lo Chef Knam, che testerà i piatti cucinati valutandoli secondo i criteri di estetica e sapore, salirà sul podio.

A fine competizione sarà stilata una classifica di merito, alla presenza di un notaio, dal 1° al 4° classificato, premiando i partecipanti con dei magnifici elettrodomestici Electrolux.

Al vincitore in premio un forno multifunzione a vapore SteamBoost (con connettività integrata e funzione 100% vapore), al secondo un kit composto da un forno multifunzione a vapore SteamCrisp (con funzione 25% vapore) più lo speciale S.Steam Kit, al terzo un kit con un piano cottura a induzione LIV63443 e un set di pentole Electrolux e al quarto un piano cottura a induzione LIV63443.

Con Electrolux e Bruno Euronics è possibile creare piatti dai gusti unici, esprimere la propria creatività e vivere nuove esperienze in cucina con la sicurezza di ottenere sempre risultati straordinari.