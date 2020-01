La sostituzione delle serrature in Italia è sempre più frequente

Gli italiani sono sempre di più alla ricerca di privacy e sicurezza. Si tratta di due bisogni ritenuti sempre più imprescindibili. In particolare la scarsa sicurezza personale viene vissuta come un disagio. Gli italiani quindi ricorrono a sistemi per sentirsi più al sicuro, in particolare in casa. Uno di questi è la sostituzione delle serrature con nuove e maggiormente resistenti ai tentativi di effrazione. Spesso questa esigenza è però improvvisa e bisogna cercare alla voce fabbro pronto intervento sostituzione serrature. Non sempre si tratta di un’effrazione o tentativo di intrusione, spesso si smarriscono le chiavi, altre volte si rimane fuori casa o ufficio e bisogna intervenire. Altre volte ancora si presentano problemi alle serrature.

C’è anche chi acquista una casa o decide di affittarne una di proprietà. Una delle prime cose a cui prestare attenzione è la certezza che porte e serrature siano a prove di scasso. Molti prediligono avere una porta blindata. Ce ne sono diversi modelli che vanno dalle tipologie più raffinate alle soluzioni moderne.

Affidandosi ad un fabbro specializzato in serrature è possibile trovare le migliori soluzioni per tutte le esigenze. Le serrature rappresentano un elemento cardine in una porta blindata. La sostituzione non è molto economica ma sovente è indispensabile. L’elemento sottoposto a maggiore danneggiamento è il cilindro. Tra le principali cause rientrano il furto – bisogna sostituire tutto il pezzo – e la perdita delle chiavi di casa.

Bisogna stabilire il modello della porta ed in particolare il cilindro. In commercio ci sono tanti modelli. I più diffusi hanno forma rotonda o a pera. Ciascuno presenta un taglio per cui viene sostituita anche la chiave.

Una volta eseguita questa ricerca delle attrezzature servono gli idonei attrezzi per lo smontaggio. Servono persone competenti e del mestiere per trovare il pezzo giusto per la porta blindata e per eseguire la corretta sostituzione.

Nel caso della sostituzione dell’intera serratura è indicato affidarsi soltanto ad un fabbro esperto. Una volta sollevata la porta e poggiata su un cavalletto, viene eseguito lo smontaggio dell’intera serratura e tutte le componenti. Si smontano pannello interno, maniglia, placche e cerniera del pannello interno. Ci sono inoltre la batta anti-spiffero, lo spioncino, il coperchio della serratura e il seigher. Tutte le componenti devono essere sostituite da quelle nuove se si vuole avere una porta e una serrature sicura.

Serve un fabbro professionista per evitare errori. Infatti ciascun passaggio va eseguito in modo preciso e nel modo corretto. Altrimenti si incorre nel rischio di dovere smontare tutto o peggio ancora trovarsi con qualcosa che non funziona o presenta difetti.