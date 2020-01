Tom Cruise torna a Roma per le riprese di Lybra

Capitale set di stelle a marzo. Infatti Tom Cruise torna a girare un nuovo film a Roma. Intorno a metà marzo il divo e il suo set invaderanno le strade della Città eterna per le riprese di Lybra, titolo provvisorio della sua ultima impresa cinematografica.

Il centro di Roma sarà interessato da diversi set: a piazza Navona, piazza Venezia, nei vicoli di Monti e forse anche a piazza di Spagna. In totale le riprese dovrebbero durare all’incirca 40 giorni. Previsti effetti speciali e diverse scene di inseguimenti nelle piazze del centro.

Roma torna dunque un set di una grande produzione americana dopo gli ultimi set degli anni scorsi come quelli per Zoolander 2, Angeli e Demoni, To Rome with love di Woody Allen, 007 Spectre. Invece per Tom Cruise si tratta del terzo ritorno a Roma. Nel 2005 per il set di Mission impossible 3, girato in parte in città, e nel 2006 per il suo matrimonio con l’attrice Katie Holmes a Bracciano, un super evento anticipato da feste a Roma come David Beckham e John Travolta.