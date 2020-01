Bedizzole. Omicidio di Francesca Fantoni: fermato Andrea Pavarini

C’è una svolta nel delitto che ha scosso il Bresciano. Andrea Pavarini, 32 anni di Bedizzole (Brescia), è stato fermato come indiziato di delitto.

L’uomo è accusato dell’omicidio di Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita in un parco pubblico. Il giovane non ha ammesso. Pavarini si trova in carcere a Brescia.

Francesca Fantoni era stata in classe alle superiori con Elena Lonati, anche lei bresciana e ammazzata nell’estate del 2006 a soli 23 anni. Come riferisce il Giornale di Brescia le due frequentavano le suore Canossiane in città a fine anni ’90.