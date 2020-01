Milano. Cultura: call per avvicinare operatori e imprenditorialità

Investin’cultura è un progetto pilota di cultura promosso da Regione Lombardia, Assessorato all’Autonomia e Cultura guidato dall’assessore Stefano Bruno Galli, e Unioncamere Lombardia, del tutto innovativo nel panorama italiano, il progetto nasce per colmare la distanza tra operatori del settore finanziario e imprenditorialità attive nell’industria culturale e creativa. L’obiettivo è portare otto organizzazioni alla condizione di investment readiness. Questo avverrà fornendo alle realtà del settore, attraverso un’attività di affiancamento manageriale, gli strumenti fondamentali per accedere, in maniera consapevole ed efficace, al mercato della finanza a impatto.

Il progetto prende le mosse con una call aperta fino al 27 gennaio. In questo percorso rientrano la selezione di realtà, attive nel settore culturale e creativo, con sede operativa o legale in Lombardia, e un programma di accelerazione della durata di 6 mesi, che fornirà un affiancamento personalizzato. Il percorso garantirà alle realtà un supporto per affrontare un processo di consolidamento e di crescita.

Le otto organizzazioni selezionate potranno contare su un team di esperti. Che le guiderà in un percorso di approfondimento e applicazione di tematiche quali il controllo di gestione e scalabilità, la corporate governance, lo sviluppo di accordi strategici e la corporate e impact finance. L’obiettivo di ‘Investin’cultura’ è, inoltre, quello di permettere alle realtà che vi parteciperanno di accedere in maniera più consapevole al capitale di rischio e di debito. Comprendendone meglio dinamiche, processi, regole di ingaggio e strumenti. Le stesse saranno, quindi, guidate nella realizzazione di un investor deck.

Il programma sarà sviluppato da Make a Cube³ in stretta collaborazione con fondi di investimento, istituzioni finanziarie, studi specializzati e operatori del settore culturale e creativo. Per candidarsi e scaricare il regolamento completo: https://investincultura.ideatre60.it/. Per informazioni: investincultura@makeacube.com.