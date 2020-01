La Dea domina la notte di Torino: Toro umiliato

Un incubo, un risultato incredibile. Un’Atalanta sempre più Dea domina nella notte di Torino. Bergamaschi travolgenti e vincenti per 7-0.

Gli ospiti rifilano al Torino la peggiore umiliazione casalinga della sua storia. C’è un Ilicic imprendibile: tripletta. In mezzo anche lo squillo di Gosens e il rigore di Zapata, allo scadere la doppietta di Muriel. Finisce sette a zero per i bergamaschi.

Gasperini ne poteva fare anche di più, ma la Dea si è fermata. L’Atalanta ha così agguantato la Roma al quarto posto a 38 punti, in attesa del derby romano. Per Mazzarri e il suo Toro (che chiude in 9 uomini: espulsi Izzo e Lukic) non è stata una partita, è stato un incubo.