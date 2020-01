Contro il Cagliari l’Inter raccoglie il terzo pari di fila: la Lazio può sognare l’aggancio

Martínez porta in vantaggio l’Inter al 29′ ma Nainggolan al 78′ guasta la festa interista. L’ex nerazzurro pareggia i conti ed il Cagliari impone il pareggio alla squadra di Conte. L’Inter non sa più vincere. Contro i sardi arriva l’ennesimo pareggio. Ora la Juve può andare in fuga.

Nei minuti di recupero Lautaro viene espulso completando la giornata nera per l’Inter. Finisce 1-1 il lunch match della giornata 21 di Serie A tra Inter e Cagliari a San Siro. Apre la sfida Lautaro Martinez al 28′ (ben innescato dal nuovo acquisto Young), ma poi è l’ex Radja Nainggolan al 78′ a riequilibrare i conti dopo che i nerazzurri hanno sfiorato in varie occasioni il raddoppio.

Per l’Inter, a 48 punti, è il terzo pari di fila in campionato. La Lazio può sognare l’aggancio al secondo posto già oggi in caso di vittoria nel derby con la Roma, considerando inoltre che i biancocelesti hanno ancora una gara da recuperare. Il Cagliari con il punto di oggi sale invece a quota 31, al sesto posto in classifica. Da segnalare l’espulsione di Lautaro al 93′ per proteste. Salterà sicuramente l’Udinese.