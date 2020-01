Serie A 21° Giornata: Orari Diretta Tv Lazio-Roma e Napoli Juventus

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 è in programma la 21° Giornata di Serie A, la 2° di ritorno con 2 attesissimi big match: il derby della capitale Roma-Lazio e Napoli-Juventus.

Ad aprire la 21° Giornata di Serie A venerdì 24 gennaio alle 20:45 è il derby lombardo Brescia Milan che sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky.

Il Milan di Pioli viene da 2 vittorie consecutive e si è riportato all’8° posto a quota 28 punti a -2 dalla zona Europa League e vuole continuare la sua rimonta. Il Brescia invece è penultimo con 15 punti ed è alla disperata ricerca di punti salvezza.

Sabato 25 gennaio sono in programma 3 partite, Spal-Bologna alle ore 15:00 e Fiorentina-Genoa alle ore 18:00 che saranno trasmesse in Diretta Tv su Sky.

La Fiorentina di Iachini viene da 2 vittorie consecutive e affronta il Genoa che è ultimo in classifica a quota 14 punti.

Alle 20:45 si gioca Atalanta Torino che sarà visibile in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Dazn.

L’Atalanta di Gasperini è quinta a quota 35 punti a -3 dal quarto posto che vale la zona Champions. I bergamaschi vogliono riprendere la corsa dopo il passo falso casalingo di lunedì contro la Spal dove sono stati sconfitti 2 a 1. Sconfitta con lo stesso punteggio subita dal Torino contro il Sassuolo domenica scorsa.

Il match dell’ora di pranzo di domenica 26 vede di fronte a San Siro Inter-Cagliari trasmesso in diretta tv in esclusiva su Dazn.

L’Inter di Conte dopo 2 pareggi consecutivi contro Atalanta e Lecce ha perso il primato in classifica ed ora è a -4 dalla Juventus capolista. I nerazzurri non possono permettersi un altro passo falso domenica a San Siro contro il Cagliari se non vogliono vedere svanire completamente il sogno Scudetto.

Il sardi dal canto loro dopo un ottimo avvio di campionato sono in piena crisi e non vincono dal match del 2 dicembre contro la Sampdoria. Nelle ultime 6 partite di campionato hanno collezionato 4 sconfitte e 2 pareggi.

Per quanto riguarda le Probabili Formazioni in vista di Inter Cagliari Antonio Conte deve fare i conti ancora una volta con l’emergenza a centrocampo con Brozovic e Gagliardini infortunati, Candreva squalificato e Vecino e Politano fuori per motivi tecnici e pronti ad andare via. Scelte obbligate per Conte con Barella, Borja Valero e Sensi in mediana e Young e Biraghi sulle fasce. In attacco confermata la coppia titolare formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Maran manderà in campo il suo Cagliari con il tridente formato da Joao Pedro, Simeone e Nainggolan.

Alle ore 15:00 di domenica si sono 3 partite: Hellas Verona-Lecce, Parma-Udinese e Sampdoria Sassuolo.

Alle ore 18:00 c’è l’attesissimo derby della capitale all’Olimpico che vedrà di fronte Roma e Lazio.

Entrambe le squadre capitoline vengono dall’eliminazione in Coppa Italia, la Lazio è stata eliminata dal Napoli e la Roma dalla Juventus. I biancocelesti in campionato hanno una striscia di vittorie da record nella loro storia con 11 partite consecutive vinte che gli hanno permesso di portarsi al 3° posto in classifica con 45 punti. Considerato che la Lazio ha anche una partita da recuperare contro l’Udinese che vincendola gli permetterebbe di stare al 2° posto a -3 dalla Juventus i biancocelesti sono in piena lotta Scudetto.

La Roma invece è 4° a 38 punti a -7 dalla Lazio e solo con una vittoria potrebbe riaprire il discorso 3° posto e accorciare sui cugini portandosi a -4.

Sarà sicuramente un derby molto atteso dalle due tifoserie e si prevede uno stadio Olimpico tutto esaurito.

A chiudere la 21° Giornata di Serie A il posticipo del San Paolo alle 20:45 di domenica 26 gennaio vede di fronte il Napoli di Gattuso e la capolista Juventus di Sarri.

La Juventus di Sarri dopo la sconfitta contro la Lazio del 7 dicembre ha ottenuto 5 vittorie consecutive in campionato e si è riportata a +4 sull’Inter dando il primo strattone.

Il Napoli di Gattuso è in piena crisi in campionato e viene da 3 sconfitte consecutive contro Inter, Lazio e Fiorentina. La vittoria di martedì contro la Lazio in Coppa Italia si spera abbia portato un pò di ottimismo e fiducia alla squadra di Gattuso che deve ritrovare risultati e punti in campionato se vuole ambire alla zona Europa.

Al San Paolo si attende un match delle grandi occasioni con Sarri che sfida i suoi vecchi tifosi.

Programma 21° Giornata Serie A Diretta Tv Sky e Dazn:

Venerdì Ore 20.45 Brescia-Milan SKY



Sabato Ore 15.00 Spal-Bologna SKY



Sabato Ore 18.00 Fiorentina-Genoa SKY



Sabato Ore 20.45 Torino-Atalanta DAZN



Domenica Ore 12.30 Inter-Cagliari DAZN



Domenica Ore 15.00 Verona-Lecce SKY



Domenica Ore 15.00 Parma-Udinese SKY



Domenica Ore 15.00 Sampdoria-Sassuolo DAZN



Domenica Ore 18.00 Roma-Lazio SKY



Domenica Ore 20.45 Napoli-Juventus SKY