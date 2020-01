Gattuso conquista Napoli: azzurri in semifinale di Coppa Italia

Rino Gattuso conquista Napoli. Il mister calabrese porta gli azzurri in semifinale di Coppa Italia. Il Napoli ribalta i pronostici della vigilia e si qualifica.

Il San Paolo canta come ha sempre fatto nei momenti importanti. Merito della squadra e soprattutto di Lorenzo Insigne che regala una rete vittoria nei primi istanti della gara contro la Lazio. Serviva un risultato ad effetto e il Napoli lo ha ottenuto, contro una Lazio che non ha mai accettato la resa.

La squadra di Inzaghi esce a testa alta. La gara è stata avvincente e il risultato è stato in gioco fino all’ultimo istante. Simone Inzaghi avrà da recriminare per il rigore fallito da Ciro Immobile, ma la sua Lazio c’è ed è pronta per il derby di domenica.