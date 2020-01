Milano. Ciclabile Monte Rosa: il Comune si prende carico dei lavori

E’ stato risolto il contratto con l’impresa che aveva avuto in affidamento l’appalto per i lavori di realizzazione della ciclabile Amendola-Fiera che transita in via Monte Rosa. Nel corso del mese di febbraio i lavori del primo lotto riprenderanno per essere completati da un’impresa dell’appalto comunale di manutenzione straordinaria delle strade.

Nelle scorse settimane il Comune aveva tentato inutilmente un accordo e una transazione con la Viabit, l’impresa che era subentrata a una ditta precedente a sua volta inadempiente. Inizialmente i lavori erano ripresi con efficienza e, da gennaio a maggio 2019, il cantiere era andato avanti nei tempi definiti. Successivamente la ditta aveva rallentato l’attività fino a fermarsi completamente, per poi abbandonare il cantiere e attivare un’azione legale contro il Comune. Ne è seguito un tentativo di accordo transattivo da parte dell’Amministrazione per cercare di far proseguire i lavori senza ulteriori interruzioni e ritardi, ma l’opportunità non è stata colta dall’impresa che non si è presentata agli incontri decisivi e precedentemente concordati. Fino allo scorso 20 dicembre quando il Comune ha inviato formalmente la rescissione del contratto e la richiesta di riconsegna del cantiere entro massimo 30 giorni come previsto dalla legge. Il Comune ha convocato per oggi l’impresa per prendere definitivamente in consegna le aree e avviare la messa in sicurezza del cantiere attraverso gli appalti di manutenzione ordinaria.

“Spiace constatare come il Comune si trovi in difficoltà con imprese che non sono in grado di rispettare gli impegni assunti ed eseguire i lavori secondo il progetto e i tempi contrattuali – dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici –. Ora l’impresa se la vedrà con l’Avvocatura comunale, mentre ho chiesto agli uffici tecnici di far eseguire i lavori il più celermente e meglio possibile, per dare quanto prima ai cittadini la pista ciclabile e i marciapiedi nelle migliori condizioni. Questo è il nostro obiettivo. I milanesi hanno dovuto attendere e sopportare i disagi del cantiere già troppo a lungo”.