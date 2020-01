Belfast. Hillary Clinton nuova rettrice dell’università

Bel colpo per l’Irlanda del Nord. Hillary Clinton è la nuova rettrice della Queen’s University di Belfast. È la prima donna a occupare il prestigioso incarico nella storia della principale università dell’Irlanda del Nord britannica.

“E’ un grande privilegio”, ha commentato l’ex segretaria di stato ed ex candidata democratica alla Casa Bianca. La Clinton non si trasferirà a vivere a Belfast. Il ruolo di “chancellor”, come viene definito il rettore nelle università del Regno Unito, è cerimoniale. Consiste per lo più nel presenziare alla consegna delle lauree, presiedere qualche conferenza organizzata dall’università e agire come “ambasciatore” dell’università medesima nel mondo. La gestione giorno per giorno spetta invece al “vice-chancellor”, il vice rettore, che nel caso della Queen’s University rimane invariato ed è il professor Ian Greer.

Essersi assicurati una celebrità della politica come l’ex first lady degli Stati Uniti è un grande colpo per l’università di Belfast. Hillary Clinton vanta peraltro un lungo rapporto con l’Irlanda del Nord, avendola visitata più volte, da sola nei suoi vari incarichi nel governo americano e insieme al marito durante i negoziati di pace nella regione, a cui Bill Clinton diede un ampio contributo diretto.