Pisa. Manutenzione delle strade: risolto l’80% delle segnalazioni di buche giunte in Comune

Sono 370 le segnalazioni giunte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nell’anno appena concluso per la presenza di buche in strada; l’80% di queste sono state risolte con la realizzazione o la programmazione oppure, per quelle più recenti, i lavori sono attualmente in corso. Sono questi i dati emersi dal report annuale elaborato dall’Urp del Comune, cui vanno aggiunte le segnalazioni giunte direttamente ad Avr, la società che gestisce il global service per la manutenzione delle strade, o a Pisamo, l’azienda che gestisce la mobilità per il Comune di Pisa e che coordina e controlla l’operato di Avr. Nel corso del 2019 in totale sono stati 1173 gli interventi realizzati sulle strade comunali per presenza di buche nell’asfalto.

“Questo è il dato degli interventi eseguiti per la manutenzione ordinaria delle strade – spiega il sindaco Michele Conti -. Ma l’intervento principale dell’Amministrazione Comunale per il 2019 ha riguardato sicuramente la manutenzione straordinaria, ovvero la riasfaltatura completa di intere strade che versavano in condizioni pessime, in cui gli operai di Avr dovevano intervenire quasi settimanalmente per coprire le buche. Nel 2019 abbiamo investito 4 milioni di euro per riasfaltare in tutto circa 80 strade tra Pisa e litorale.”

Elenco della strade asfaltate a Pisa (escluso il litorale): Via livornese tratto tra Ponte Incile e salita per Viale D’Annunzio; Piazza Locchi; Sistemazione sterrato Via Rindi c/o Luigi Via Bianchi; Realizzazione marciapiede con apertura strada in Via Vecchia di Barbaricina; Via Vasco Viviani e tratto Via Gaudenzi; Via Tevere; Via Adige; Via Isonzo; Via Brenta; Via Natisone; Via Tagliamento; Via Po; Via Livenza; Via Montanelli primo tratto; Via Cerboni tra Via Montanelli e Via Fratelli Antoni; Via Giovanni Pisano; Via di Gagno; Via fiorentina; Via Cattaneo; Via Battelli; Via Veneto; Via Don Bosco; Via Medaglie d’Oro; Via Pellizzi; Via Montello; Via Studiati; Piazza Hermada; Via Hermada; Via Monte Ortigara; Via Tonelli; Via Andrea Pisano; Via Due Arni; Via Tesio; Via Lomi; Via Veneziano; Via Buffalmacco/Haring; Via Giotto; Via Donizetti; Via Rossini; Via Niosi; Via Puccini; Via Santa Bibbiana; P.zza Mazzini; Via San Michele; Via Matteotti; Lungarno Buozzi; Largo Caduti di Cefalonia; Via Mariscoglio; Via Agnelli; Via Parigi tratto sud; Via Cuppari tratto c/o Via Parigi; Via Baldacci; Via Cisanello; Via Landi; Via Pacioli; Via Vesalio; Via Di Padule; Via Padre Bruno Fedi Via San Jacopo.

«Il nostro programma di ripristini e asfaltature non riguarda solo il centro ma tutto il territorio comunale – prosegue Michele Conti -, consapevoli di quanto la fruizione in sicurezza di strade e marciapiedi possa incidere sulla qualità della vita dei cittadini. I Pisani sanno che tra le priorità della nostra azione amministrativa c’è la grande opera di manutenzione ordinaria che in città è mancata, con una progettualità sistemica e risorse dedicate, da molti anni».

«Ci è stata data in consegna una rete stradale che era un autentico colabrodo – dice l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. E noi abbiamo ritenuto questa una priorità dell’Amministrazione, intervenendo su due fronti: un grande piano di asfaltature che ci ha permesso di realizzare 150 mila metri quadri di nuove asfaltature in poco più di un anno, lavoro che continuerà anche nei prossimi mesi, e rendere più efficace la risposta alle tantissime segnalazioni quotidiane su cui stiamo lavorando. Grande attenzione è stata dedicata al litorale dove siamo intervenuti per rifare nuove ben 27 strade».

Elenco strade asfaltate sul litorale: via Salvini, via Duodi, via Francardi, via di Gualduccio, via Orlandi, piazza Gorgona, via Inghirami, via Masca, via Vecchiani, via Diacono, via Cagliaritana, piazza Sardegna, via Ortensie, via Cedrine, via Ginestre tratto sud, via Ginepri, via Girasoli, via Gladioli, via delle Felci, via delle Ginestre tratto nord, via delle Martelle, via delle Eriche, via Bigattiera, via Andò, via Orlandi, via Gusmari e via Lanfreducci.

Cantieri in corso in questi giorni. Intanto il programma delle asfaltature sta proseguendo anche per il 2020. Proprio in questi giorni sono in corso cantieri a Marina di Pisa per completare l’opera iniziata prima dell’estate. In questa settimana sono state realizzate via Flavio Andò (tra via Arnino e via Orlandi), via Ildebrando Orlandi (tra via Andò e via Ordine di Santo Stefano), via Lanfreducci (tra via Andò e via Ordine di Santo Stefano), via Gusmari (tra via Andò e via Ordine di Santo Stefano), mentre sono stati eseguiti ripristini nel quartiere La Cella nei giorni scorsi in via Vecchia Tranvia, via Sempione, via Cervino e via Monte Bianco. Da lunedì 20 gennaio gli operai di Avr saranno al lavoro anche nel quartiere di Sant’Antonio in via San Paolo (braccio ovest da via Crispi) e via della Qualquonia per effettuare altri ripristini. Per l’occasione entrambe le strade rimarranno chiuse al traffico e con divieto di sosta in orario 8.30 – 17.30 da lunedì a martedì, eccetto residenti.

I dati Urp per il 2019. Secondo l’Urp lo scorso anno di 370 segnalazioni, escluse le 21 segnalazioni non di competenze comunale, sono state risolte 235 (68%), 37 sono in corso di lavorazione (11%), 3 in corso di programmazione (1%); mentre 41 risultano sospese, 9 rigettate e 24 riguardano altre tipologie.