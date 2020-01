Benevento. Il presidente della Repubblica arriverà in treno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà in treno a Benevento. Una decina fra tecnici di Rete ferroviaria italiana e funzionari del Quirinale hanno operato presso la stazione centrale per mettere a punto i dettagli dell’arrivo.

La visita di Sergio Mattarella a Benevento è in programma martedì 28 gennaio. Il capo dello Stato lo ha ricordato anche, in occasione della presentazione del report elaborato dall’associazione “Mecenate 90”, studio concentrato su come, lontano dalle aree metropolitane, vanno ripensando il loro futuro, concretamente, radicalmente, le città medie.

A Benevento fervono i preparativi per accogliere il Capo dello Stato. La Città sarà vestita a festa per una grande accoglienza.