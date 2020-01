Milano. Rolfi: aiutiamo gli operatori ad abbattere le emissioni

La Regione Lombardia ha stanziato 2,1 milioni per sostenere interventi di contenimento delle emissioni delle componenti volatili di 36 imprese agricole. Le iniziative, varate su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, sono inquadrate come completamento dell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. “L’agricoltura è una delle principali attività di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio” ha sottolineato l’assessore. “Per questo, la Regione Lombardia continua a investire su questo connubio. Grazie a questi fondi diffondiamo soprattutto l’utilizzo di iniettori che contribuiranno a incorporare immediatamente nel terreno gli effluenti. L’innovazione tecnologica aiuta a migliorare l’efficienza del lavoro agricolo compatibilmente con la sostenibilità ambientale”.

Misure che stimolano la competitività dell’agricoltura lombarda

“Con queste risorse possiamo stimolare anche la competitività del settore agricolo – conclude Rolfi -. I consumatori sono sempre più sensibili alle tematiche di carattere ambientale e alla sostenibilità dei cicli produttivi. La Regione Lombardia guarda al futuro e vuole accompagnare gli imprenditori agricoli nei processi di innovazione”. I fondi serviranno alle aziende agricole per l’acquisto di attrezzature che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione, per la copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile e per la realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e lo scarico delle acque permeate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).

Il dettaglio, provincia per provincia

La somma erogata supera i 2,1 milioni di euro ed è destinata a incentivare il passaggio a soluzioni più ‘ecofriendly’ di 36 imprese agricole situate in sette province Lombarde. A seguire, il quadro della ripartizione dei fondi, suddiviso per provincia. Bergamo: 563mila euro per 6 aziende agricole. Brescia: 829mila euro per 7 aziende. Cremona: 87mila euro per 7 aziende. Lodi: 373mila euro per 6 aziende. Mantova: 176mila euro per 6 aziende. Milano: 60mila euro per 3 aziende. Pavia: 21mila euro per un’azienda.