Milano. Lo spettacolo Famiglie domenica 12 gennaio allo Spazio Teatro 89

Riparte, dopo la breve pausa natalizia, la stagione di eventi per l’infanzia dello Spazio Teatro 89 di Milano: domenica 12 gennaio (ore 11; ingresso 8 euro), nell’ambito della rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo”, la compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi porterà in scena “Famiglie”, spettacolo consigliato ai bambini di età compresa fra due e cinque anni.

In uno spazio che potrebbe essere la vetrina di un negozio, i due protagonisti iniziano a vestire alcuni manichini: un linguaggio non verbale li mette in comunicazione e attraverso la loro relazione, fatta di sguardi e movimenti, i due attori costruiscono piccole storie. Chi li osserva può riconoscerle, interpretarle e connotarle liberamente, facendole diventare un po’ sue.

Lo spettacolo – che si propone di suggerire riflessioni e stimolare domande, senza voler fornire o influenzare risposte – è dedicato ai bambini e alle bambine che iniziano ad avvicinarsi a un’idea di famiglia ed è, al tempo stesso, l’occasione per indagare la propria visione e allargare lo sguardo ad altre possibili realtà. Che cos’è una famiglia? Chi è una famiglia? Una famiglia è avere dei figli? Una famiglia è avere una mamma e un papà? I nonni ne fanno parte? Una famiglia deve vivere nello stesso luogo? I componenti di una famiglia possono far parte di altre famiglie? Gli animali hanno una famiglia?

I due personaggi, alle prese con scatoloni e manichini, sono molto diversi fra loro: uno è serio e un po’ scontroso, l’altro esuberante, giocherellone e coinvolgente. Grazie alla loro bravura e a una regia sapiente, i due attori spiegano, senza parlare ma con una gestualità effcace, quanto sia diversifcato il mondo delle famiglie. Montati e vestiti, i manichini si trasformano in mamme, papà, nonni, bambini con fratelli e sorelle. Facendosi coinvolgere l’uno con l’altro nel gioco, i due protagonisti ci raccontano la vita felice dei bambini amati, l’attesa di un fratellino, la famiglia tradizionale, l’ansia di un divorzio, la famiglia dove ci sono solo una mamma o un papà, la famiglia con due mamme o due papà, la famiglia con i nonni…

Con la lievità e la sensibilità necessarie per affrontare un argomento così delicato, lo spettacolo mostra l’importanza primaria del concetto di famiglia, basato sui rapporti d’affetto al di là della consuetudine dei ruoli.

Al termine della rappresentazione, grazie alla collaborazione con Coop Lombardia sarà possibile pranzare presso il Cafè dello Spazio Teatro 89 (solo su prenotazione inviando una email all’indirizzo prenotazioni@spazioteatro89.org): il menu prevede un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta, acqua e caffè al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2019-2020

Ingresso: 8 euro. Carnet dieci biglietti: 70 euro.

“Famiglie”, domenica 12 gennaio 2020.

Ore: 11.

Età consigliata: da due a cinque anni.

Compagnia: La Baracca-Testoni Ragazzi.

Regia: Andrea Buzzetti con la collaborazione di Carlotta Zini ed Enrico Montalbani.

Autore: Andrea Buzzetti.

Cast: Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti.