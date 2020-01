Ronaldo travolge il Cagliari: Sarri davanti alla tv per Napoli-Inter

La Juventus batte 4-0 il Cagliari con la prima tripletta in Serie A di Cristiano Ronaldo. In campionato +3 sull’Inter. Madama allunga a 45 in attesa di mettersi davanti alla tv per Napoli-Inter. Per i marcatori, +6: Ronaldo sale a 13, secondo dietro i 19 di Immobile.

Sorride anche il Dygualdo, in un pomeriggio in cui non si è visto nemmeno per un minuto. Dybala è stato a lungo il migliore e Higuain, entrato al suo posto, ha segnato il 3-0 (su assist di Ronaldo). Nel finale ha fatto bene anche Douglas Costa. E’ entrato per Ramsey, giusto in tempo per regalare a Cristiano il pallone del quarto gol.

Il lusitano per la prima volta ha segnato in cinque partite di A consecutive e ha aggiunto una figurina alla collezione. Il Cagliari era l’unica squadra dell’attuale campionato contro cui aveva giocato e non segnato. Juve-Cagliari, sfida tra prima e sesta, è stata una partita senza storia.