Valle Aurina. Ventenne ubriaco alla guida travolge gruppo di tedeschi: 6 morti e 11 feriti

Ubriaco al volante compie una strage. Un’auto guidata da un ventottenne, trovato ubriaco, si è lanciata contro un gruppo di turisti affollati lungo la strada, in attesa di un autobus che li riportasse in albergo dopo una serata in discoteca. Bilancio: 6 morti e 11 feriti.

E’ successo a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina in Alto Adige. Attorno le ore 1.15 un’auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Si tratta di tedeschi, tutti giovani. Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. In mattinata è prevista una conferenza stampa nella sala della Cassa Rurale di Lutago.

Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stata centrata in pieno da un’automobile. Le vittime sono sei giovani tutti tra i 20 e i 21 anni. Sono morti sul colpo. Altri 11 hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro una donna che è stata trasferita d’urgenza di notte con l’elicottero del Aiut Alpin alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

L’automobilista è un uomo del posto di 28 anni di Chienes. Avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. Sul posto anche il sindaco di Valle Aurina, Helmut Klammer e il suo vice, e dirigente della Protezione Civile, Markus Gartner.