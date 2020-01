Torino. Green Pea aprirà in estate

Il primo punto vendita di Green Pea sorgerà nel capoluogo piemontese entro l’estate del 2020. La data di termine di consegna è stata precedentemente fissata al 31 agosto e sarà ovviamente rispettata. Questo stando a quanto ha affermato Oscar Farinetti, imprenditore di successo e fortunato proprietario di Eataly e UniEuro.

Farinetti è impaziente di lanciare il suo ennesimo progetto all’insegna della sostenibilità. Green Pea, infatti, si rivolgerà alla clientela con prodotti solo ecologici. Saranno disponibili oggetti per la casa, capi d’abbigliamento e tanto altro. Tutta la merce in vendita sarà il rispetto della natura e l’utilizzo di materiali sostenibili, che siano in grado di coniugare qualità e rispetto dell’ambiente.

Green Pea, a Torino, sorgerà nelle vicinanze del Lingotto, accanto ad Eataly. Alcuni dei parcheggi riservati ai clienti di Eataly e dell’8 Gallery saranno parte della superficie su cui si svilupperà il punto vendita. Ci sarà spazio inoltre per circa 30 colonnine di ricarica Enel X. Il nuovo store di via Nizza avrà una superficie di 10 mila e 500 metri quadrati. Si svilupperà su quattro piani di vendita, ai quali se ne aggiungerà uno dedicato al relaz. Sul tetto saranno realizzati una piscina, un cocktail bar, una sauna e un bagno turco, delle piccole mini terme. Per queste e altre attrazioni, Green Pea, secondo Farinetti, dovrà essere l’immobile più bello al mondo. Si tratterà di museo a cielo aperto di quello che è la sostenibilità, alimentato da geotermia e pannelli fotovoltaici. Inoltre, lo stesso pavimento accumulerà energia, che sarà prodotta dal passaggio a piedi proprio dei clienti e dei visitatori.

Sul marchio, già registrato da qualche anno, Farinetti ha lasciato intendere di essere molto fiducioso. Come lui stesso ha precisato a più riprese, l’arredamento e l’abbigliamento sono due settori da lui studiati da anni. Inoltre, l’imprenditore non ha escluso la possibilità di mettere in vendita anche auto e scooter elettrici.