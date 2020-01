Milano. Bando per finanziare interventi a strutture caserme dei Vigili del Fuoco

Il bando regionale finanzia interventi strutturali e impiantistici alle caserme dei Volontari dei Vigili del Fuoco (VVF) per un totale di un milione. Il bando prevede un contributo del 100% fino a un massimo di 25 mila euro per ogni progetto approvato. I termini scadranno il 15 gennaio, secondo quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. I contributi sono destinati alle associazioni (Onlus e Aps) che sostengono gli oltre 70 distaccamenti di VVF presenti in Lombardia.

I tempi

Il bando è riservato esclusivamente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a uno o più distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio lombardo, sede legale e operativa in Lombardia e siano iscritte all’elenco regionale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo Bandi online di Regione Lombardia all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, che stabilisce la data di presentazione delle domande di contributo, da parte di Onlus e Aps, fino alle ore 16 del 15 gennaio 2020.

Interventi finanziabili

Con il contributo regionale potranno essere realizzate, tra le altre cose:

– la sostituzione o l’automazione dei portoni sezionali e delle serrande avvolgibili delle autorimesse;

– la sostituzione della pavimentazione dell’autorimessa;

– nuove tettoie per il ricovero degli automezzi all’esterno;

– potenziamento dell’illuminazione esterna e dell’impianto luci;

– l’acquisto di nuovi armadietti per l’equipaggiamento e i DPI del personale operativo;

– migliorie all’impianto elettrico, all’impianto di climatizzazione, ai locali interni, oltreché a bagni e spogliatoi;

– la sostituzione della caldaia e dei serramenti;

– la realizzazione di un impianto di distribuzione del carburante (gasolio) di tipo rimovibile.

Volontari patrimonio unico

“Nell’ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i volontari rappresentano una importante risorsa, poiché concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un rilevante contributo nella gestione delle situazioni emergenziali – ha commentato Foroni -. In Lombardia risultano operativi circa 1600 Vigili del fuoco volontari, che rappresentano un patrimonio irrinunciabile nell’affrontare celermente le più disparate situazioni di emergenza, e a loro va ancora una volta il ringraziamento e il sostegno concreto di Regione”.

“Questo stanziamento – ha concluso l’assessore Foroni – va ad aggiungersi ai circa 2,15 milioni di euro di contributi già stanziati tra il 2017 e il 2019 a sostegno delle attività dei distaccamenti dei volontari, del rinnovo parco mezzi e delle dotazioni tecniche utilizzate negli interventi di soccorso tecnico urgente”.