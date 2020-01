Innamorarsi di Crema e del suo territorio

L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di regione Lombardia, Lara Magoni, ha partecipato a Crema alla conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Innamorarsi di Crema: sulle tracce di Elio e Olivero nei luoghi del film premio Oscar ‘Call me by your name”. L’iniziativa ha partecipato al secondo bando regionale ‘Viaggio #inLombardia’ e si è aggiudicata un contributo regionale di 89.460 euro; capofila del progetto il Comune di Crema, in partnership con i Comuni di Capralba, Moscazzano, Pandino e Rivolta d’Adda e gli enti di gestione dei Parchi Serio e Adda sud.

Il progetto

Incardinato sui luoghi principali del celebre film di Luca Guadagnino, intende portare nel 2020 l’accoglienza e la proposta turistica ad un livello ancora superiore, facendosi forza di quanto già guadagnato in visibilità negli ultimi due anni e di quanto appreso delle richieste e degli interessi di chi seguendo le orme dei protagonisti di ‘Chiamami col tuo nome’

cerca una esperienza turistica a tutto tondo.

“Desidero ringraziare i promotori di questo progetto, capaci di trasmettere emozioni e di vincere facendo squadra – ha esordito l’assessore Lara Magoni in conferenza stampa – Si tratta di un’iniziativa di marketing territoriale di notevole impatto, legata al Genius loci del territorio cremasco. Il cineturismo oggi sta assumendo un ruolo sempre più importante

nella promozione locale. Anche perché il turismo sta cambiando: il visitatore è colto, intelligente e vuole vivere esperienze uniche, da ricordare nel tempo. Tutto viaggia sul digitale e grazie alla bellezza del film di Guadagnino, Crema e i suoi luoghi hanno assunto un’identità ancora più forte, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una perla del

turismo della Lombardia”.

Lavoro in sinergia

“Tra l’altro, il progetto ‘Innamorarsi di Crema’ – ha aggiunto l’assessore – è il classico esempio di come si debba lavorare in sinergia, sindaci ed enti territoriali, per ottenere risultati concreti: ancora una volta i Comuni e gli enti territoriali cremaschi hanno colto il senso di un bando che sostiene in maniera concreta tanti borghi lombardi nelle loro attività di promozione territoriale”. “‘Viaggio #inLombardia’ – ha concluso – è uno strumento particolarmente apprezzato dagli enti locali proprio perché rende i territori i veri protagonisti della loro attrattività”.

Il progetto in numeri e obiettivi

Percorso turistico sui luoghi del film Call me by your name; definizione del target: cineturismo internazionale e turismo Lgbt; investimento: 127.000 euro, finanziamento regionale: 89.460 euro. Partner: comune di Crema (ente capofila), comune di Moscazzano, comune di Rivolta d’Adda, comune di Capralba, Parco del Serio, Parco Adda sud.

Previste sette azioni

Mappatura di tutte le location e definizioni dei percorsi urbano ed extraurbano – tracciati con pannelli brandizzati e comunicati attraverso uno specifico sito turistico;

– riproduzione delle scenografie del film laddove possibile; coinvolgimento delle attività commerciali, dai noleggiati ai ristoranti, ai locali;

– coordinamento con la Camera di Commercio e altre associazioni di categoria per un’adeguata formazione di tutti gli attori coinvolti. Storytelling funzionale da rivolgere ai turisti,

informazioni su trama, personaggi, curiosità, descrizione del territorio e sue tradizioni gastronomiche e monumenti storico-artistici;

– momenti di formazione e confronto in convention internazionali: Milano, 6/9 maggio 2020, Lgbtq Travel; Rimini, 14/16 ottobre 2020 Ttg Travel Experience. Workshop turistico a

Cremona, Camera di commercio, ottobre 2020. In occasione della convention di maggio, i tour operator verranno a far visita alla città di Crema;

– strategia di comunicazione: crossmediale, multilingua, affidata ad agenzie specializzate con uscite su stampa di settore;

– monitoraggio: luglio e dicembre 2020.