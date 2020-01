Beni confiscati mafia: da Regione 820 mila euro ai comuni lombardi

Regione Lombardia traccia un bilancio dell’attività in materia di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.

È da più di un anno che la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sicurezza ha competenza nel settore. Ad oggi ammontano ad 820.000 i finanziamenti destinati ai Comuni lombardi per il recupero dei beni confiscati.

De Corato: intenso lavoro, finalità sociali

“Da poco più di un anno – ha evidenziato l’assessore regionale Riccardo De Corato – il mio assessorato ha la competenza in materia di beni confiscati. Si tratta di somme che spesso i Comuni non hanno nelle loro disponibilità e per questo, come Regione, abbiamo immediatamente avviato le procedure per snellire l’iter e poi erogare i fondi. Sappiamo bene che le finalità sono di alta valenza sociale per questo finanziamo il recupero dei beni affinché al più presto i Comuni possano assegnare le strutture alle varie associazioni presenti sul territorio per compiere attività meritevoli”.

Ecco nel dettaglio, con riparto provinciale, le singole situazioni

Milano

A Mediglia, è presente un immobile da destinare al centro diurno disabili. Regione Lombardia ha già liquidato 62.500 euro a fronte di un contributo assegnato di 121.000 euro. Al Comune di San Vittore Olona per un immobile in via Mazzini, sono stati erogati oltre 93.000 euro. A Corsico l’immobile recuperato, sito in via Monti, sarà destinato alle vittime di violenza di genere. Melegnano: ammonta a 20.000 euro il contributo di Regione Lombardia per il recupero di un bene. A Magnago, 4 appartamenti, ultimati i lavori, saranno destinati a: padri separati, 2 a persone disabili e l’altro ad una famiglia che avrà il compito di custode sociale. Il contributo della Regione ammonta ad oltre 157.000 euro. Infine al Comune di Bollate sono stati assegnati oltre 92.000 euro per il recupero di un immobile da destinare ad ‘Albergo sociale’.

Mantova

A Suzzara l’immobile ubicato in via Lenin sarà destinato ad alloggi Erp. Regione Lombardia ha liquidato 60.500 euro dei 121.000 del finanziamento complessivo.

Varese

A Varese l’immobile sito in via Merini, sarà destinato a cooperative sociali. La Regione ha assegnato 20.000 euro per il recupero. A Saronno, per il recupero di un immobile ubicato in via Padre Luigi Monti, La Regione ha destinato oltre 72.000 euro.

Monza Brianza

Sono due gli immobili nel comune di Desio che saranno destinati ad housing sociale. Il contributo liquidato ad oggi è pari a 27.000 euro circa.

Brescia

Una cascina, in località Etto del Comune di Pezzaze, sarà destina a scopi sociali. Regione Lombardia ha assegnato quasi 74.000 euro.

Cremona

Sorgerà a Spino d’Adda uno spazio di ascolto per le problematiche familiari e accoglienza per le donne vittime di maltrattamenti. Dalla Regione un contributo di 20.000 per il recupero.