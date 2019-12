Milano. Botti di Capodanno: sequestri, denunce e arresti

Ben 740 kg di botti di Capodanno sequestrati a Milano, tre uomini denunciati e un quarto arrestato. E’ il bilancio di un’operazione della guardia di finanza meneghina. I militari hanno individuato alcune proposte di vendita di fuochi d’artificio di vario genere, pubblicate su Internet da utenti registrati con pseudonimi, i quali tramite contatto telefonico cellulare o con messaggistica davano appuntamento ai propri clienti per strada.

In via Padova è stata perquisita l’abitazione di un inserzionista e sono stati sequestrati 10 chili di materiale esplodente. I finanzieri sono intervenuti su un suo fornitore, che si trovava nei pressi di un parcheggio di Rozzano sulla sua auto, con altri 105 chili di fuochi d’artificio, in buona parte di fabbricazione artigianale. Quindi si sono recati anche in un magazzino, sempre a Rozzano, dove si trovava una terza persona, all’interno del quale erano nascosti altri 345 chili di botti illegali. I tre sono stati denunciati, mentre colui che gestiva il magazzino è stato arrestato.

Sempre a Rozzano, in un esercizio commerciale sono stati trovati altri 280 kg di fuochi artificiali detenuti senza l’autorizzazione e in condizioni pericolose. I botti sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato. Le fiamme gialle milanesi hanno sequestrato negli ultimi giorni circa 2.400 chili di materiale esplodente.