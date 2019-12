Varese. Auto atterra sul tetto di un edificio

Singolare incidente stradale a Varese. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La vettura è precipitata nel vuoto per alcuni metri atterrando sul tetto di un edificio.

Sul posto sono intervenuti i Pompieri muniti di autogru e autopompa per recuperare l’automobile. Il conducente è uscito illeso dalla vettura, anche se è stato accompagnato in ospedale per precauzione. Accertamenti in corso per capire come l’automobilista di 38 anni sia planato sul tetto spiovente di un edificio sottostante alla strada, rimanendo in equilibrio precario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

“Non capita mai”. E’ stato il commento dei soccorritori davanti alla surreale scena che si è presentata ai loro occhi. “Situazione insolita stanotte: recuperare un’automobile sul tetto di un edificio”, hanno twittato anche i vigili del fuoco di Varese.