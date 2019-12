Zlatan Ibrahimovic debutterà a San Siro il 6 gennaio contro la Sampdoria

Il debutto di Zlatan Ibrahimovic è previsto giorno dell’Epifania. L’attaccante svedese ha accettato la proposta contrattuale presentata da Boban e Maldini. Ibra ha sciolto tutte le riserve decidendo di tornare a indossare la maglia rossonera a partire dal prossimo mese di gennaio.

Ibrahimovic ha comunicato al club di aver definitivamente accettato la proposta della dirigenza e di essere pronto dunque a far ritorno a Milanello. In casa rossonera adesso è partita la macchina organizzativa per accogliere lo svedese, con i dirigenti che nel frattempo lavoreranno per definire ogni singolo dettaglio dell’accordo con l’obiettivo di chiudere tutto tra la giornata di giovedì 26 e quella di venerdì 27.

Il neo acquisto dovrebbe essere a Milanello entro il 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti. La sua prima possibile partita sarà quella a San Siro contro la Sampdoria nel giorno dell’Epifania.