Lorenzo Fioramonti si dimette da Ministro e lascia i grillini: fonderà un partito

I grillini perdono ancora pezzi. Questa volta scricchiola direttamente il Governo. Lorenzo Fioramonti ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte.

Il ministro dell’Istruzione nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l’università in manovra. Ma non sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto Fioramonti a lasciare.

Secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare i grillini per fondare un gruppo parlamentare autonomo. Il nuovo partito sarebbe filogovernativo come parte di un nuovo soggetto politico contiano. Per la successione al ministero dell’Istruzione il nome in pole è quello di Nicola Morra, attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia.