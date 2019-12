Cosenza. Biodiversità in corsia: un Natale speciale per i piccoli degenti

I piccoli degenti dell’Ospedale Civile dell’Annunziata hanno vissuto un Natale davvero particolare. Sono stati, infatti, piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, comandato dal Ten. Col. Gorpia Gaetano, che, congiuntamente al personale operaio dipendente e alla figura di Babbo Natale, hanno voluto manifestare ieri loro vicinanza e solidarietà nel giorno di festa.

La felice iniziativa assume infatti il significato di una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà, vissuta in maniera intensa e particolare dal personale militare e dalle maestranze operaie del Cupone presso i reparti di medicina pediatrica, chirurgia pediatrica e pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Civile dell’Annunziata, intesa ad avvicinare alla biodiversità i bambini ricoverati e il personale sanitario del nosocomio cittadino.

L’educazione ambientale è una mission propria dei Carabinieri Forestali, è un’attività diretta a prevenire condotte che mettano in pericolo l’ambiente e la salute. Le attività proposte ai bambini sono caratterizzate da grande impatto emozionale e tendono a generare una particolare empatia con la natura e con l’Arma.

Protagonisti di tali attività sono gli operatori di educazione ambientale del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza che vede coinvolto in primo luogo il “mondo della scuola”, dall’infanzia all’università. Attività di “educazione permanente” sono poi rivolte sia alla formazione dei volontari delle associazioni ambientaliste, sia all’aggiornamento degli insegnanti. Biodiversità in corsia: una momento non solo di svago per i piccoli degenti e per i loro familiari ma l’occasione per far conoscere il ruolo dell’Arma a tutela della natura e a sostegno delle fasce più deboli.