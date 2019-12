Fontana Liri in lutto: Ilaria Lai morta in un incidente ad Arce

Drammatico incidente stradale ad Arce in provincia di Frosinone. Ilaria Lai, 26 anni, ha perso la vita nello scontro tra due auto. Insieme a lei in auto viaggiava il padre. L’impatto è avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant’Eleuterio. Ilaria si stava dirigendo in chiesa per la messa di Natale. Il padre e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ilaria Lai abitava a Fontana Liri e con il padre Maurizio si stava recando alla messa di Natale. Si trovava a pochi metri dal parcheggio della chiesa e mentre era ferma per svoltare la sua Lancia Y è stata centrata in modo violento da una Alfa Giulietta che sopraggiungeva dalla parte opposta. Il padre di Ilaria si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sora.

Ilaria Lai era molto conosciuta nel suo paese. Laureata in sociologia era anche volontaria della protezione civile. Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social.

Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati sui conducenti delle due auto coinvolte

nell’incidente. A bordo dell’altra auto, una Giulietta, c’era un ragazzo di 26 anni, che guidava in direzione opposta. Quest’ultimo è rimasto lievemente ferito. L’uomo è risultato negativo ai test su alcol e droga, non sarebbe indagato per

omicidio stradale.