Ibrahimovic regalo di Natale per il Milan: svedese dal 30 dicembre in squadra

Sotto l’albero i tifosi rossoneri trovano Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese di 38 anni, trascinatore negli anni passati al Milan, dovrebbe tornare a Milanello alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia, il 30 dicembre.

Sfumato l’approdo al Napoli, che era la più concreta tra le piste di mercato dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy e alla Mls, da Casa Milan emerge ottimismo per un affare chiuso. Ibra non sembra intenzionato a smettere ma ad accettare la proposta di Boban e Maldini, con il benestare dall’ad Gazidis.

Il contratto sarà di 6 mesi, in scadenza a giugno 2020, con la clausola di estensione per un altro anno, legata al numero dei gol. Il Milan, undicesimo in classifica e a 21 punti, è reduce dallo 0-5 di Bergamo con l’Atalanta. L’ingaggio di Ibrahimovic è il primo tentativo di dare uno scossone alla squadra di mister Pioli.