Pisa. Tributo a De André e PFM al Cinema Teatro Nuovo

Sabato 28 dicembre 2019 un tributo a Fabrizio De André con gli arrangiamenti della PFM al Cinema Teatro Nuovo. Sintesi dalla tournée che per due anni portò Faber e la Premiata Forneria Marconi in giro per tutta Italia, il primo LP live pubblicato da Fabrizio De André rappresenta un caposaldo della storia della musica italiana. Nell’anno che coincide con il ventennale dalla scomparsa del cantautore i 40 anni dalla pubblicazione dell’album, l’Ensemble Cameristico – formato da 20 musicisti, docenti dell’Accademia Musicale Pontedera – rende omaggio con un’accurata selezione di 14 brani, ovviamente comprensivi di dei suoi più grandi successi che, nella versione dell’arrangiamento PFM, sono rimasti nella memoria del pubblico, basti pensare a Il Pescatore o a La Canzone di Marinella. Non esistendo alcune edizione a stampa di queste versioni, tutti i brani sono stati appositamente trascritti ed arrangiati, lasciando intatti tonalità, armonie, strutture, soli e linee melodiche secondarie, distribuendo il tutto tra le varie compagini timbriche dell’ensemble.

La serata al Cinema Teatro Nuovo inizia alle ore 20.00 con un aperitivo degustazione a cura di Manufatto Cacao (necessaria la prenotazione) mentre alle ore 21.30 inizia lo spettacolo, che è pensato come una sorta di concerto-narrazione, durante il quale le esecuzioni dei 14 brani orchestrati sono arricchite ed introdotte da aneddoti, testimonianze e notizie che restituiranno la storia della nascita e realizzazione dell’album stesso e dei suoi più grandi successi. Per finire, al termine della serata, brindisi augurale per il nuovo anno. Per informazioni e prenotazioni: cell. 392 3233535, teatronuovopisa@gmail.com

Ecco i protagonisti di questa serata – Voci: Natascia Naldini; Valentina Bagni; Musicisti: Luigi Nannetti, flauto; Giuseppe Cataldi, clarinetto; Marco Vanni, sax; Tiziano Puntoni, tromba; Andrea Barsali, chitarre; Glenda Poggianti, pianoforte; Roberto Cecchetti, violino; Eleonora Bandecchi, violino; Martina Benifei, violoncello; Fabrizio Balest, basso elettrico; Giacomo Macelloni, batteria e percussioni. Partecipazione degli allievi dei corsi superiori – cori e armonizzazioni: Daria Paoli, Eva Silvestri, Giada Tuzzeo; violini: Viktoria Balducci, Ginevra Ferretti, Agata Guerrazzi, Susan Mao, Lorenzo Petrizzo, Laura Marchionne; viola: Ruben Sapio; percussioni: Gabriele Ciangherotti; Direttore e voce narrante: M° Giovanni Sbolci.