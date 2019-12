Moda inverno 2020, Twinset punta sul nero per i suoi abiti lunghi

Il look total black ritorna prepotente quale protagonista della moda inverno 2020. Sulle passerelle abbiamo assistito ad un variegato insieme di abiti lunghi declinati in diversi stili, dove il gioco di materiali e l’abbinamento con gli accessori riesce a dare spicco e carattere ad ogni outfit, così che il nero possa essere indossato in ogni occasione.

Twinset, brand tutto italiano di moda femminile, ha lanciato le sue proposte in nero per la Moda Inverno 2020 tenendo fede a quella che è la propria impronta stilistica, caratterizzata da uno stile spiccatamente romantico e sensuale, dove l’eleganza e la femminilità sono sempre il focus centrale, unite all’alta qualità dei materiali impiegati nelle sue creazioni.

Gli abiti sottoveste di Twinset sono un must have della stagione invernale, connotati da un taglio scivolato e morbido, impreziositi con dettagli in pizzo, velluto o Crêpede Chine tono su tono oppure a contrasto. Il risultato è un abito moderno e particolare che, a seconda degli accessori abbinati, può essere indossato sia in un’occasione informale, che durante un party. Per chi ama lo stile più romantico e trasognato, dove sono i volant a farla da padrone, l’abito lungo in georgette plissé è assolutamente un capo da avere. Caratterizzato da una profonda scollatura a v – sia davantiche dietro -l’effetto ondulato delle maniche e della rifinitura allo scollo conferisce una connotazione decisamente molto chic perfetta per una serata, ma che può trasformarsi in un abito dal piglio rock, se abbinato ad un paio di anfibi.

Naturalmente il nero è anche (e soprattutto!) sinonimo di vestiti eleganti e raffinati, da poter indossare in un’occasione speciale o indicati per l’outfit delle feste. Ne è un esempio l’abito lungo in pizzo stretch e tulle di Twinset, con particolarissimo corpino bustier e scollo in trasparenza, un look elegante e giovanile, che riprende non solo il colore preferito della stagione, ma anche il pizzo, uno dei materiali più gettonati del momento. Questo vestito è l’ideale per un Capodanno in compagnia di amici, magari abbinato a delle pumps alte e ad una mini clutch dallo stile minimalista.

Sempre in tema di abiti per il periodo natalizio, un abito di classe dalla leggiadria intrinseca è il vestito lungo con parte superiore in lurex a costine e gonna in Crêpe de Chine in misto seta: assolutamente perfetto! Un delizioso gioco di luci e di ombre domina l’insieme, allorché la qualità dei materiali si incontra con la particolarità di uno stile ricercato e mondano, che non passa inosservato.

Per chi invece vuole un mix fra sensualità ed eleganza pura per le serate più importanti, l’abito lungo nero in envers satin è un vero incanto: spacco e scollatura sono profondi, lo strascico breve, la schiena lasciata scoperta, così come si confà ad un abito da sera. Il tessuto in envers satin di altissima qualità riesce a dare lucentezza e fluidità all’insieme, spezzando la rigidità di un colore intenso, per un look da diva intramontabile e superbo. L’abbinamento perfetto? Sandali a listini o pumps ricercate assieme ad una pochette scintillante, ovviamente.