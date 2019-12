Fiume Veneto. Incidente in moto: Luca Pezzutti muore a 17 anni

Sarà un Natale di dolore in casa Pezzutti. Luca non c’è più. E’ morto a soli 17 anni per le conseguenze di un incidente avvenuto mentre era alla guida della sua moto da cross Honda.

La moto era stata appena comprata grazie al primo stipendio di Luca Pezzutti e il sostegno della sua famiglia. Il ragazzo ha provato subito la nuova moto, sulle vie attorno a casa. Stava percorrendo via Viatta quando ha perso il controllo della Honda ed è andato dritto contro un fosso.

Luca Pezzutti, elettricista di Pescincanna di Fiume Veneto, in Friuli, è morto così sul colpo mentre guidava spensierato. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Ad allertare i soccorsi è stato un uomo, che in quel momento stava tagliando la legna in un campo vicino, che ha riferito di aver visto sfrecciare la due ruote e poi di aver udito un forte botto.