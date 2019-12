Città di Castello. Incendio in via Ferrer: morta Bruna Ercolani, salvo il suo cagnolino

Bruna Ercolani, 82 anni, è morta nella notte a seguito di un incendio che s’è sviluppato nella casa dove viveva sola tra via Ferrer e Via Tina. La squadra di Città di Castello è intervenuta intorno alle 4.50 per un incendio.

Bruna è stata trovata vicino al bagno dove c’era l’acqua aperta. Probabilmente si era accorta ed ha tentato di spegnere l’incendio ma il fumo l’ha soffocata. Ad innescare l’incendio potrebbe essere stato il corto circuito di uno scaldino per le mani, le fiamme si sarebbero poi propagate al divano. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, avvisati da un vicino della donna, per la signora Ercolani non c’era più nulla da fare.

L’ottantenne abitava da sola (era vedova). A farle compagnia un cagnolino che s’è salvato dall’incendio.