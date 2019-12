Bolzano. Primo premio Eccellenza Web 2019 per il portale internet delle scuole di musica

Il nuovo portale web delle scuole di musica scuola-musica.provincia.bz.it è online dallo scorso marzo, e ora arriva il primo importante riconoscimento. Nell’ambito del concorso nazionale “Eccellenza Web 2019”, infatti, il portale delle scuole di musica della Provincia di Bolzano ha ricevuto il primo premio battendo gli altri 9 finalisti dell’iniziativa organizzata da Siteimprove, azienda danese di software attiva a livello mondiale nel monitoraggio di siti web.

Il riconoscimento è stato motivato per l’elevata qualità ed efficacia del portale delle scuole di musica per quanto riguarda leggibilità, ricerca dei contenuti e accessibilità. Il premio, consegnato a Milano, è stato ritirato da Simone Venturin, responsabile di progetto per Informatica Alto Adige e da Hubert Niederst della Direzione scuole di musica tedesche e ladine, i quali hanno espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti che premiano gli sforzi sostenuti nella fase di progettazione e creazione del portale.

Grazie alla stretta collaborazione fra tutte le scuole di musica, infatti, è stato possibile accorpare tutta l’offerta e tutti i contenuti in un unica piattaforma che racchiude le 17 scuole di musica tedesche e ladine e la scuola di musica “Vivaldi”. Il portale delle scuole di musica è parte integrante del progetto di riorganizzazione e ammodernamento della presenza web dell’amministrazione provinciale.