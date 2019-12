Perché scegliere un Kimono Jiu Jitsu Brasiliano?

Chiamato anche GI, il kimono Jiu Jitsu Brasiliano somiglia molto a un kimono da judo. Tuttavia, ha caratteristiche proprie. Il BJJ è un’arte marziale in cui si afferra l’avversario tramite il suo kimono tirandolo da ogni parte. Così, la scelta di un Kimono BJJ non sarà la stessa di quella di un kimono da karate. Quest’ultimo è piuttosto orientato sugli attacchi.

Quindi, la resistenza del Kimono Jiu Jitsu brasiliano rappresenta una delle sue particolarità. Il Kimono BJJ è fatto in cotone ed è tessuto in modo che sia ultraresistente. Inoltre, il colletto del Kimono Jiu Jitsu brasiliano è abbastanza spesso per poter aiutare il jiujitsuka a proteggersi meglio.

Infine, il Kimono BJJ è anche rafforzato a livello dell’inguine, delle ascelle e degli spacchi del kimono. Alcuni principianti scelgono un kimono da judo per via del suo prezzo meno costoso. Tuttavia l’acquisto del kimono va fatto con criterio. Ecco perché è consigliato di utilizzare un GI adatto a questa pratica: il kimono Jiu Jitsu Brasiliano.

Quale marca di Kimono BJJ scegliere?

Bisogna sapere che la maggior parte dei fabbricanti di kimono Jiu Jitsu rispettano i criteri imposti dalla Federazione Internazionale di Jiu Jitsu brasiliano (IBJJF). In questo modo, non ci sono buone o pessime marche di Kimono BJJ. La tua scelta dipende molto semplicemente dal tuo livello e dal tuo portafoglio.

Le marche di Kimono BJJ fatte in Brasile sono quelle più famose per via della qualità del cotone brasiliano. Tra l’altro, queste marche sponsorizzano sempre la maggior parte delle gare, se non addirittura i migliori combattenti per attirare più fan. Tuttavia, i modelli di Kimono Jiu Jitsu provenienti da queste grandi marche sono spesso di lusso. Il prezzo può oscillare dai 100 ai 250€.

Invece, se sei in cerca di un Kimono BJJ conveniente , noterai sicuramente che il prezzo di partenza interessante per un Kimono BJJ è più alto rispetto a quello di un Kimono da Judo. Le marche di Kimono BJJ Honor, Prismbrand o Manto offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Puoi comprare il tuo kimono Jiu Jitsu a meno di 100€.

Che taglia di BJJ Kimono scegliere?

Sulla boutique online si trova un’ampia scelta di Kimono BJJ per Uomo , per Donna e per Bambino. Per scegliere la taglia giusta, è consigliato tener conto del sesso e del peso. Le taglie di Kimono BJJ sono classificate da A0 a A6, per i bambini da M00 a M5, e per le donne da F0 a F5. Le taglie vanno da quella più piccola a quella più grande.

Che colore di Kimono BJJ scegliere?

I colori autorizzati in gara dalla IBJJF sono il bianco, il nero e il blu. Tuttavia, è possibile scegliere altri colori per gli allenamenti. Numerose marche propongono al giorno d’oggi dei colori come il rosa, il rosso, il verde oliva e molti altri ancora. Puoi anche trovare dei colori “mimetici”. È una questione di gusti personali!

Se fai ancora fatica a scegliere il tuo Kimono BJJ sulla boutique online, è possibile chiedere assistenza ed ottenere ulteriori informazioni. Personale qualificato è a completa disposizione per aiutare a fare la scelta giusta.

L’attrezzatura BJJ GI

Un’ampia gamma di Kimono BJJ è disponibile in molteplici colori e taglie adatte per i tuoi allenamenti BJJ di ogni giorno. Tra le marche di BJJ Kimono, ci sono quelle migliori in commercio come Doguera, Kingz, ATHL. 4 Leaf Clover, Honor, Prismbrand, Tatami FightwearR, Manto, Maeda e molte altre.

Una selezione di attrezzatura da combattimento per donna viene proposta con dei kimono BJJ donna, progettati per la loro morfologia in modo da allenarsi in piena fiducia con il comfort più ottimale possibile.

Vengono proposte anche delle attrezzature di MMA e Grappling con rashguard BJJ e pantaloncini BJJ a buon prezzo e di grande qualità, ma anche rashguard BJJ dei pantaloncini fight di MMA e pantaloni di compressione MMA progettati con materiali di lusso che faranno il piacere dei principianti come quello degli esperti.

Nella pratica di BJJ (JiuJitsu brasiliano), delle (Mixed Martial Art) o del Grappling, gli infortuni sono purtroppo comuni. È per questo motivo che JIU JITSU SHOP propone un’ampia gamma di protezioni MMA come dei paradenti MMA, delle cavigliere, un casco MMA o un puntale protettivo in modo da diminuire il rischio di ferita fisica.

I praticanti di jiujitsu brasiliano cercano il più delle volte dei kimono BJJ uomo al contempo resistenti e con un design lavorato, un kimono da jiujitsu si distingue in 3 categorie:

1/ I kimono BJJ light con un tessuto single weave in cui Pearl Wave di 350 GSM che saranno adatti per le gare, grazie al loro peso ridotto così come agli allenamenti tra una e quattro volte a settimana.

2/ I kimono di Jiu Jitsu semi-light o medi con un tessuto Pearl Weave di 450 GSM che troviamo sulla maggior parte dei kimono di jiu-jutsu brasiliani di gamma media, saranno adatti per degli allenamenti regolari per l’intero arco dell’anno.

3/ I kimono BJJ pesanti con un tessuto Pearl Weave o gold weave di 550 GSM,che è un tessuto molto più spesso e molto più robusto. Per i non praticanti di gare, consigliamo di prendere un kimono BJJ conveniente, con un tessuto di 550 GSM per la sua durata.