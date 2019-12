Le avventure dei due calciatori Holly e Benji tornano su Italia 1 con il remake

Le avventure dei due calciatori Holly e Benji fanno parte della memoria della tv. Il mitico anime nipponico trasmesso nei primi anni Ottanta è stato un grande successo in Italia. Infatti ha appassionato diverse generazioni di telespettatori. I due protagonisti tornano ora tra nostalgia e novità su Italia 1, dal 23 dicembre, nel remake uscito nel 2018, intitolato “Captain Tsubasa”.

Ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi, “Captain Tsubasa” è uno dei manga sportivi più noti. Visto il successo del fumetto venne prodotta una versione animata omonima, trasmessa in Giappone dal 1983 al 1986. In Italia appare dal luglio 1986 con il nome di “Holly & Benji, due fuoriclasse”. Nel nostro Paese i nomi dei protagonisti vennero cambiati. In originale sono Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi. Poi approdarono in Italia le serie anime “Holly e Benji: sfida al mondo” (1995), Che campioni Holly e Benji!!!” (1999), Holly e Benji Forever (2004).

In tv su Italia 1 approda il remake della prima serie originale, trasmessa tra il 2018 e il 2019 in Giappone. I 52 episodi saranno in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45.