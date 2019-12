Cagliari. Locazione di 4 immobili: prorogato al 25 febbraio il termine per partecipare all’asta

È posticipato a martedì 25 febbraio 2020, il nuovo termine per la presentazione delle offerte per l’assegnazione in locazione di 4 unità immobiliari di proprietà comunale. Gli immobili per uso non abitativo.

I plichi pervenuti saranno aperti il successivo lunedì 2 marzo. L’apertura avverrà nei locali ubicati al 4° piano del Palazzo Civico di via Sauro 19.

Il Bando, la modulistica, l’avviso e la determinazione n. 8814/2019 “Riapposizione termini e riapprovazione allegati” a firma del dirigente Servizio Patrimonio, sono consultabili e scaricabili nell’area tematica “Comune”. Basta entrare nella sezione “Bandi di gara e avvisi – Altri bandi e avvisi” del Portale istituzionale www.comune.cagliari.it.